Калійне добриво ідеально підходить для проведення підживлення помідорів у червні.

Про це стало відомо на youtube-каналі "Наша дача".

Тобто, треба з органів накопичення помідорів в органи споживання перегнати органічну речовину. Це зробити дуже легко якщо в такій фазі розвитку рослин підживити їх калійними добривами.

Саме калій, сульфат калію, сприяє більш швидкому перетіканню органіки в плоди помідорів і вони завдяки калійному підживленню стають більш смачними, та яскраво-червоними і більш великими.

Яка норма калійного добрива для проведення підживлення помідорів?

Все дуже просто - одна столова ложка з невеличкою гіркою.

20-25 грамів сульфату калію розводимо на 10 літрів води і підживлювати потрібно під корінь.

Кореневе підживлення дуже добре впливає на налив плодів помідорів, приблизно по 0,7 літру розчину.

Варто окремо підкреслити, що наповнювати наливати плоди, варто не калієм, за рахунок того, що калій робить, як він покращує переміщення органічної складової.

Наливатися плоди помідорів будуть саме органічною складовою, яка є в листях, яка там з'явилася в результаті проходження процесів фотосинтезу.

Тобто це сонячна енергія тут накопичилася в результаті перетворень і ось цю сонячну енергію переганяємо в плоди помідорів.

Таке підживлення помідорів треба провести два, а ще краще три з інтервалом в один тиждень.

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