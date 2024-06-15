Калийное удобрение идеально подходит для подпитки помидоров в июне.

Об этом стало известно на youtube-канале "Наша дача".

То есть надо из органов накопления помидоров в органы потребления перегнать органическое вещество. Это сделать очень легко, если в такой фазе развития растений подпитать их калийными удобрениями.

Именно калий, сульфат калия, способствует более быстрому перетеканию органики в плоды помидоров и они благодаря калийной подкормке становятся более вкусными, ярко-красными и более крупными.

Какова норма калийного удобрения для подпитки помидоров?

Все очень просто – одна столовая ложка с небольшой горкой.

20-25 г сульфата калия разводим на 10 литров воды и подкармливать нужно под корень.

Корневая подкормка очень хорошо влияет на налив плодов помидоров, примерно по 0,7 литра раствора.

Следует отдельно подчеркнуть, что наполнять наливать плоды, стоит не калием, за счет того, что калий делает, как он улучшает перемещение органической составляющей.

Наливаться плоды помидоров будут именно органической составляющей, которая есть в листьях, появившихся там в результате прохождения процессов фотосинтеза.

То есть эта солнечная энергия здесь накопилась в результате превращений и вот эту солнечную энергию перегоняем в плоды помидоров.

Такую подкормку помидоров нужно провести два, а еще лучше три с интервалом в одну неделю.

Последние новости Украины:

Как правильно сажать редиску в открытую почву, чтобы получить хороший урожай.

Как защитить картофель от вредителей: полезные уловки от огородников.

Как получить идеальную рассаду цветной капусты: тонкости и секреты .