Занадто багато води може пошкодити коріння, а дозріваючі помідори тріснути, занадто мало води може знизити врожайність або викликати такі проблеми, як верхівкова гниль квіток.

Розумний полив помідорів - це навичка, якій може навчитися кожен, і вона може означати різницю між посереднім урожаєм та величезним урожаєм солодких літніх овочів.

Читайте далі, щоб дізнатися більше про те, як часто поливати овочі на городі та помідори.

Як правильно поливати помідори на городі?

Не існує швидкої відповіді на запитання: "Як часто ви поливаєте рослини помідорів?".

Частота поливу залежить від ряду факторів: стадії зростання помідорів (знову посадженому саджанцю потрібно менше води, ніж дорослій рослині), типу ґрунту (як у саду, так і в контейнерах), матеріалу контейнера при вирощуванні в горщиках та погода (будьте готові поливати помідори частіше , коли погода спекотна та суха).

Тим не менш, неважко зрозуміти, коли поливати помідори, індетермінантні або детермінантні помідори, гібридні або сімейні реліквії.

Городники кажуть, що рослинам помідорів слід поливати кілька разів на тиждень.

Однак завжди важливо перевіряти, чи потрібно рослини помідорів поливати.

Ця перевірка складається з двох частин: 1) візуальний огляд ґрунту, щоб побачити, чи виглядає вона сухою, і 2) занурити палець у ґрунт, щоб відчути, чи сухий він. Якщо він виглядає і почувається сухим, поливайте помідори.

На початку сезону, коли помідори молоді , потрібно поливати кілька разів на тиждень. Як тільки рослини помідорів дозріють і почнуть цвісти та плодоносити – їх поливають майже щодня, а садові помідори рясно поливають раз на тиждень.

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