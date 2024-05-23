Слишком много воды может повредить корни, а созревающие помидоры треснуть, слишком мало воды может снизить урожайность или вызвать такие проблемы, как верхушечная гниль цветков.

Умный полив помидоров — это навык, которому может научиться каждый, и он может означать разницу между посредственным урожаем и огромным урожаем сладких летних овощей.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как часто поливать овощи в огороде и помидоры.

Как правильно поливать помидоры на огороде?

Не существует быстрого ответа на вопрос: «Как часто вы поливаете растения помидоров?».

Частота полива зависит от ряда факторов: стадии роста помидоров (вновь посаженному саженцу требуется меньше воды, чем взрослому растению), типа почвы (как в саду, так и в контейнерах), материала контейнера при выращивании в горшках и погода (будьте готовы поливать помидоры чаще, когда погода жаркая и сухая).

Тем не менее, нетрудно понять, когда поливать помидоры, будь то индетерминантные или детерминантные помидоры, гибридные или семейные реликвии.

Огородники говорят, что растениям помидоров следует поливать несколько раз в каждую неделю.

Однако всегда важно проверять, нужно ли растения помидоров поливать.

Эта проверка состоит из двух частей: 1) визуальный осмотр почвы, чтобы увидеть, выглядит ли она сухой, и 2) погрузить палец в почву, чтобы почувствовать, сухая ли она. Если он выглядит и чувствует себя сухим, поливайте помидоры.

В начале сезона, когда помидоры молодые, нужно поливать пару раз в неделю. Как только растения помидоров созреют и начнут цвести и плодоносить - их поливают почти ежедневно, а садовые помидоры обильно поливают раз в неделю.

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