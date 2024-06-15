Ви оплачуватимете таку суму, як і до збільшення тарифів - держава компенсує різницю, надавши грошові виплати.

Деякі громадяни України, які мають потребу в допомозі з оплати комунальних послуг, мають право на отримання субсидій, які надає Пенсійний фонд України. Ті, хто вже користувалися компенсаціями до підвищення тарифів на електроенергію, автоматично отримають перерахунок субсидій.

Українська влада вже прийняла рішення про збільшення вартості електроенергії для населення. Однак це підвищення буде автоматично враховано при перерахунку субсидій та пільг, тому громадянам не потрібно самостійно звертатися до Пенсійного фонду України.

Згідно з повідомленням Мінсоцполітики, субсидії будуть надаватися сім'ям, у яких обов'язковий платіж за комунальні послуги менший, ніж фактичні нарахування. Таким одержувачам субсидій будуть компенсувати різницю між цими сумами.

Мінсоцполітика нагадала, що субсидія надається у випадку, якщо сім'я сплачує за комунальні послуги більше, ніж обов'язковий платіж, що є для неї встановленим. Розміри обов'язкових платежів залишаються незмінними. Іншими словами, ви будете оплачувати таку ж суму, як і до збільшення тарифів. Держава компенсує різницю.

Сьогодні в Україні майже 1,8 млн сімей користуються субсидіями, ще 1,3 млн сімей отримують пільги на комунальні послуги. Для тих, хто зазнає фінансових труднощів і потребує допомоги з оплатою комунальних послуг, існує можливість отримати компенсацію від держави.

Джерело: Стіна.

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