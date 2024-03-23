Субсидія допомогає українцям оплачувати комунальні послуги. В Україні наближається завершення періоду призначення субсидій для опалення, який триває до кінця квітня. З першого травня починається літній період, коли активується неопалювальний сезон. Варто врахувати, що під час подачі заявок на субсидії у цей період будуть враховуватися інші критерії доходів.
Для тих, хто має в житлі зареєстрованих осіб, які фактично там не проживають, необхідно додатково надати підтвердження цього факту. За інформацією від Кабінету Міністрів, до таких підтверджень належать:
- Довідки про роботу чи навчання в іншому місті,
- Виписки від ЖЕКу, ОСББ або ЖБК про відсутність особи за адресою реєстрації,
- Довідки про оплату комунальних послуг за іншою адресою,
- Акти обстеження житлових умов, які можуть бути виконані місцевими органами самоврядування.
Пенсійний фонд звертає увагу на те, що доходи осіб, зареєстрованих, наприклад, разом із батьками, але працюючих в іншому місті, можуть не враховуватися при розрахунку субсидії. В такому випадку важливо надати довідку з місця роботи. Якщо ж отримати таку довідку не вдається, необхідно вказати це у декларації. Рішення про надання субсидії в такому випадку буде ґрунтуватися на акті обстеження умов проживання.
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