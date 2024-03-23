Субсидія допомогає українцям оплачувати комунальні послуги. В Україні наближається завершення періоду призначення субсидій для опалення, який триває до кінця квітня. З першого травня починається літній період, коли активується неопалювальний сезон. Варто врахувати, що під час подачі заявок на субсидії у цей період будуть враховуватися інші критерії доходів.

Для тих, хто має в житлі зареєстрованих осіб, які фактично там не проживають, необхідно додатково надати підтвердження цього факту. За інформацією від Кабінету Міністрів, до таких підтверджень належать:

Довідки про роботу чи навчання в іншому місті,

Виписки від ЖЕКу, ОСББ або ЖБК про відсутність особи за адресою реєстрації,

Довідки про оплату комунальних послуг за іншою адресою,

Акти обстеження житлових умов, які можуть бути виконані місцевими органами самоврядування.

Пенсійний фонд звертає увагу на те, що доходи осіб, зареєстрованих, наприклад, разом із батьками, але працюючих в іншому місті, можуть не враховуватися при розрахунку субсидії. В такому випадку важливо надати довідку з місця роботи. Якщо ж отримати таку довідку не вдається, необхідно вказати це у декларації. Рішення про надання субсидії в такому випадку буде ґрунтуватися на акті обстеження умов проживання.

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