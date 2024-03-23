Субсидия помогает украинцам оплачивать коммунальные услуги. В Украине близится завершение периода назначения субсидий для отопления, который длится до конца апреля. С первого мая начинается летний период, когда активируется неотапливаемый сезон. Следует учесть, что при подаче заявок на субсидии в этот период будут учитываться другие критерии доходов.
Для тех, кто имеет в жилище зарегистрированных лиц, которые там фактически не проживают, необходимо дополнительно предоставить подтверждение этого факта. По информации от Кабинета Министров, к следующим подтверждениям относятся:
- Справки о работе или обучении в другом городе,
- Выписки от ЖЭКа, ОСМД или ЖСК об отсутствии лица по адресу регистрации,
- Справки об оплате коммунальных услуг по другому адресу,
- Акты обследования жилищных условий, которые могут быть исполнены местными органами самоуправления.
Пенсионный фонд обращает внимание на то, что доходы лиц, зарегистрированных, например вместе с родителями, но работающих в другом городе, могут не учитываться при расчете субсидии. В таком случае важно предоставить справку с места работы. Если получить такую справку не удается, необходимо указать это в декларации. Решение о предоставлении субсидии в таком случае будет основываться на акте обследования условий проживания.
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