Субсидия помогает украинцам оплачивать коммунальные услуги. В Украине близится завершение периода назначения субсидий для отопления, который длится до конца апреля. С первого мая начинается летний период, когда активируется неотапливаемый сезон. Следует учесть, что при подаче заявок на субсидии в этот период будут учитываться другие критерии доходов.

Для тех, кто имеет в жилище зарегистрированных лиц, которые там фактически не проживают, необходимо дополнительно предоставить подтверждение этого факта. По информации от Кабинета Министров, к следующим подтверждениям относятся:

Справки о работе или обучении в другом городе,

Выписки от ЖЭКа, ОСМД или ЖСК об отсутствии лица по адресу регистрации,

Справки об оплате коммунальных услуг по другому адресу,

Акты обследования жилищных условий, которые могут быть исполнены местными органами самоуправления.

Пенсионный фонд обращает внимание на то, что доходы лиц, зарегистрированных, например вместе с родителями, но работающих в другом городе, могут не учитываться при расчете субсидии. В таком случае важно предоставить справку с места работы. Если получить такую ​​справку не удается, необходимо указать это в декларации. Решение о предоставлении субсидии в таком случае будет основываться на акте обследования условий проживания.

Последние новости Украины:

Напомним, что украинцы рискуют потерять субсидии, в Минсоцполитики дали объяснение.

Как писала Politeka, украинцы смогут получить субсидию на дрова.

Также Politeka сообщала, что украинцев ошеломили неприятной проблемой, субсидии получают не все.