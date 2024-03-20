У Мінагро назвали розміри бюджетних субсидій після того, як був проведений перерахунок.

Українці продовжують отримувати субсидії. Можливість оформити субсидію на опалювальних сезон доступна українцям, які опинились у важкій фінансовій ситуації. Субсидію також можуть отримувати фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції. Про йдеться у постанову № 300, прийнятій Кабміном.

Документ розширює спектр державної підтримки аграріїв, які зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, та значно збільшує суми виплат за різними напрямами.

Зокрема, передбачено надання бюджетної субсидії на 1 гектар землі аграріям, які обробляють до 120 гектарів сільськогосподарських угідь. Розмір цієї субсидії зріс з 3,1 тисяч гривень до 4 тисяч гривень на 1 гектар.

Також встановлено окрему бюджетну субсидію на 1 гектар для аграріїв, які працюють на деокупованих або територіях, де завершені бойові дії. Розмір підтримки становить 8 тисяч гривень на 1 гектар.

Для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності передбачена спеціальна бюджетна дотація. Фермери, які утримують до 100 корів, зможуть отримати 7 тисяч гривень на одну голову.

Також встановлено спеціальну бюджетну дотацію для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець. Розмір підтримки – 2 тис. грн на одну голову для тих, хто вирощує від 5 до 500 голів кіз та овець.

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