В Минагро назвали размеры бюджетных субсидий после того, как был произведен перерасчет.

Украинцы продолжают получать субсидии. Возможность оформить субсидию на отопительный сезон доступна украинцам, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации. Субсидию могут получать фермерские хозяйства и другие производители сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в постановление № 300, принятом Кабмином.

Документ расширяет спектр государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и значительно увеличивает суммы выплат по разным направлениям.

В частности, предусмотрено предоставление бюджетной субсидии на 1 гектар земли аграриям, возделывающим до 120 гектаров сельскохозяйственных угодий. Размер этой субсидии вырос с 3,1 тысячи гривен до 4 тысяч гривен на 1 гектар.

Также установлена ​​отдельная бюджетная субсидия на 1 гектар для аграриев, работающих на деоккупированных или территориях, где завершены боевые действия. Размер поддержки составляет 8 тысяч гривен на 1 гектар.

Для содержания крупного рогатого скота (коров) всех видов продуктивности предусмотрена специальная бюджетная дотация. Фермеры, содержащие до 100 коров, смогут получить 7 тысяч гривен на одну голову.

Также установлена ​​специальная бюджетная дотация для содержания маточного поголовья коз и/или овец. Размер поддержки – 2 тыс. грн на одну голову для выращивающих от 5 до 500 голов коз и овец.

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