Зазначається, що для оформлення допомоги для оплати житла існують дві умови - в ПФУ повідомили важливі деталі.

Субсидія надається українцям, які потребують допомоги в оплаті комунпльних послуг. Навіть у часи воєнного стану, українці продовжують мати можливість отримувати державну допомогу у формі житлових субсидій, включно з допомогою для оплати оренди помешкання.

Пенсійний фонд України наголошує, що для отримання такої допомоги потрібно виконати певні умови.

Щоб претендувати на допомогу, необхідно, щоб хтось із мешканців орендованого житла подав відповідний договір оренди або документ, що підтверджує право власності на житло.

Визначено випадки, коли субсидію можна отримати без офіційного договору оренди: Переселенці, які не мають реєстрації або офіційного декларування місця проживання;

Сім'ї, які мешкають у помешканні, що не належить їхнім членам.

Для цього потрібно звернутися до місцевих соціальних служб за фактичним місцем проживання та надати наступні документи:

Заяву на отримання субсидії; Документи, що підтверджують статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО); Паспорт та ідентифікаційний код заявника; Свідоцтво про склад сім'ї;

Документ з Державного реєстру, який підтверджує відсутність права власності на помешкання, де мешкає домогосподарство.

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