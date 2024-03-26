Отмечается, что для оформления пособия по оплате жилья существуют два условия - в ПФУ сообщили важные детали.

Субсидия предоставляется украинцам, нуждающимся в помощи в оплате коммунальных услуг. Даже во время военного положения, украинцы продолжают иметь возможность получать государственную помощь в форме жилищных субсидий, включая помощь для оплаты аренды жилья.

Пенсионный фонд Украины отмечает , что для получения такой помощи нужно выполнить определенные условия.

Чтобы претендовать на помощь, необходимо, чтобы кто-нибудь из жильцов арендованного жилья подал соответствующий договор аренды или документ, подтверждающий право собственности на жилье.

Определены случаи, когда можно получить субсидию без официального договора аренды: Переселенцы, не имеющие регистрации или официального декларирования места жительства;

Семьи, проживающие в доме, не принадлежащем их членам.

Для этого нужно обратиться в местные социальные службы за фактическим местожительством и предоставить следующие документы:

Заявление на получение субсидии; Документы, подтверждающие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ); Паспорт и идентификационный код заявителя; Свидетельство о составе семьи;

Документ из Государственного реестра, подтверждающий отсутствие права собственности на жилье, где проживает домохозяйство.

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