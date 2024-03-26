Субсидия предоставляется украинцам, нуждающимся в помощи в оплате коммунальных услуг. Даже во время военного положения, украинцы продолжают иметь возможность получать государственную помощь в форме жилищных субсидий, включая помощь для оплаты аренды жилья.
Пенсионный фонд Украины отмечает , что для получения такой помощи нужно выполнить определенные условия.
Чтобы претендовать на помощь, необходимо, чтобы кто-нибудь из жильцов арендованного жилья подал соответствующий договор аренды или документ, подтверждающий право собственности на жилье.
Определены случаи, когда можно получить субсидию без официального договора аренды: Переселенцы, не имеющие регистрации или официального декларирования места жительства;
Семьи, проживающие в доме, не принадлежащем их членам.
Для этого нужно обратиться в местные социальные службы за фактическим местожительством и предоставить следующие документы:
- Заявление на получение субсидии;
- Документы, подтверждающие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- Паспорт и идентификационный код заявителя;
- Свидетельство о составе семьи;
Документ из Государственного реестра, подтверждающий отсутствие права собственности на жилье, где проживает домохозяйство.
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