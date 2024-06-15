Вы будете оплачивать такую ​​же сумму, как и до увеличения тарифов - государство компенсирует разницу, предоставив денежные выплаты.

Некоторые граждане Украины, нуждающиеся в помощи по оплате коммунальных услуг, имеют право на получение субсидий, предоставляемых Пенсионным фондом Украины. Те, кто уже пользовался компенсациями повышения тарифов на электроэнергию, автоматически получат перерасчет субсидий.

Украинские власти уже приняли решение об увеличении стоимости электроэнергии для населения. Однако это повышение будет автоматически учтено при перерасчете субсидий и льгот, поэтому гражданам не нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд Украины.

Согласно сообщению Минсоцполитики, субсидии будут предоставляться семьям, у которых обязательный платеж за коммунальные услуги меньше, чем фактические начисления. Таким получателям субсидии будут компенсировать разницу между этими суммами.

Минсоцполитика напомнила, что субсидия предоставляется в случае, если семья платит за коммунальные услуги больше, чем обязательный платеж, установленный для нее. Размеры обязательных платежей остаются прежними. Другими словами, вы будете оплачивать такую ​​же сумму, как и до увеличения тарифов. Государство компенсирует разницу.

Сегодня в Украине почти 1,8 млн. семей пользуются субсидиями, еще 1,3 млн. семей получают льготы на коммунальные услуги. Для тех, кто испытывает финансовые трудности и нуждается в помощи с оплатой коммунальных услуг, существует возможность получить компенсацию от государства.

Источник: Стіна.

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