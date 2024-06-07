Незважаючи на війну, започатковану російською федерацією, українці продовжують отримувати пенсії, соціальні виплати та субсидії для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Однак існують обставини, коли може виникнути необхідність повернення субсидій або їх розмір може бути значно зменшений.
Державі потрібно повернути субсидію, якщо вона була надмірно виплачена у наступних випадках:
- Якщо в декларації або заяві на субсидію була вказана недостовірна інформація, що призвело до неправомірного призначення субсидії.
- Якщо особа не повідомила протягом 30 днів про зміни в обставинах, що впливають на розмір субсидії, через що вона продовжувала нараховуватися на попередніх умовах.
- У випадку нарахування субсидії на новий період, суму, виплачену зайво, буде утримано з наступних платежів у частках, але не більше 20% щомісяця.
Не слід забувати, що українцям може бути припинено виплату субсидії у випадку, якщо вони мають заборгованість за комунальні послуги. Пенсійний фонд визначив суму боргу, яка призводить до відмови у призначенні пільг.
Важливо пам'ятати, що українці, які зіткнулися з труднощами у самостійній оплаті комунальних послуг, мають можливість звернутися за отриманням житлової субсидії. Якщо в житлі офіційно зареєстровані три особи, проте дружина і дитина виїхали за кордон і перебувають там більше 60 днів на момент подання заявки на субсидію, то субсидія обраховуватиметься лише для однієї особи, що залишилася.
Джерело: На пенсії
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