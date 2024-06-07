Українці, які не мають коштів, щоб самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть звернутися за призначенням житлової субсидії та існують випадки, коли пільгу можуть забрати.

Незважаючи на війну, започатковану російською федерацією, українці продовжують отримувати пенсії, соціальні виплати та субсидії для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Однак існують обставини, коли може виникнути необхідність повернення субсидій або їх розмір може бути значно зменшений.

Державі потрібно повернути субсидію, якщо вона була надмірно виплачена у наступних випадках:

Якщо в декларації або заяві на субсидію була вказана недостовірна інформація, що призвело до неправомірного призначення субсидії.

Якщо особа не повідомила протягом 30 днів про зміни в обставинах, що впливають на розмір субсидії, через що вона продовжувала нараховуватися на попередніх умовах.

У випадку нарахування субсидії на новий період, суму, виплачену зайво, буде утримано з наступних платежів у частках, але не більше 20% щомісяця.

Не слід забувати, що українцям може бути припинено виплату субсидії у випадку, якщо вони мають заборгованість за комунальні послуги. Пенсійний фонд визначив суму боргу, яка призводить до відмови у призначенні пільг.

Важливо пам'ятати, що українці, які зіткнулися з труднощами у самостійній оплаті комунальних послуг, мають можливість звернутися за отриманням житлової субсидії. Якщо в житлі офіційно зареєстровані три особи, проте дружина і дитина виїхали за кордон і перебувають там більше 60 днів на момент подання заявки на субсидію, то субсидія обраховуватиметься лише для однієї особи, що залишилася.

Джерело: На пенсії

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