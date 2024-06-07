Несмотря на войну, инициированную российской федерацией, украинцы продолжают получать пенсии, социальные выплаты и субсидии для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Однако существуют обстоятельства, когда может возникнуть необходимость возврата субсидий или их размер может быть значительно уменьшен.

Государству нужно вернуть субсидию, если оно было чрезмерно выплачено в следующих случаях:

Если в декларации или заявлении на субсидию указана недостоверная информация, что привело к неправомерному назначению субсидии.

Если лицо не сообщило в течение 30 дней об изменениях в обстоятельствах, влияющих на размер субсидии, из-за чего он продолжал начисляться на предыдущих условиях.

В случае начисления субсидии на новый период сумма, выплаченная излишне, будет удержана из следующих платежей в долях, но не более 20% ежемесячно.

Не следует забывать, что украинцам может быть прекращена выплата субсидии в случае, если у них есть задолженность за коммунальные услуги. Пенсионный фонд определил сумму долга, которая приводит к отказу в назначении льгот.

Важно помнить, что украинцы, столкнувшиеся с трудностями в самостоятельной оплате коммунальных услуг, могут обратиться за получением жилищной субсидии. Если в жилье официально зарегистрированы три человека, однако жена и ребенок уехали за границу и находятся там более 60 дней на момент подачи заявки на субсидию, то субсидия будет исчисляться только для одного оставшегося.

Источник: На пенсії

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