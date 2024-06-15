В Україні темпи інфляції значно зросли. У травні ціни збільшились на 0,6%, що втричі більше, ніж у квітні, коли інфляція становила 0,2%. На річному рівні інфляція також підвищилась, з 3,2% до 3,3%. Серед продуктів харчування, включених до статистичного звіту за травень, найбільше подорожчали фрукти та овочі. Про це повідомила Державна служба статистики.
З початком червня українцям доведеться витрачати більше грошей не лише на комунальні послуги, але й на продукти харчування. За інформацією Державної служби статистики, рекордсменом зі зниження цін залишаються яйця.
Голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев зазначив, що уповільнення річної інфляції, яке тривало протягом минулого року і першого кварталу 2024 року, припинилося, і з травня вона почала зростати поступово.
Він пояснив, що причинами цього стали:
- зростання витрат бізнесу на оплату праці;
- збільшення витрат на енергоживлення, зокрема на альтернативні джерела;
- відновлення споживчого попиту;
- вичерпання впливу тимчасових факторів, таких як ефект великих урожаїв минулого року та м'яка зима цього року.
Додатковий імпульс споживчої інфляції будуть надавати підвищення тарифів на електроенергію, а також заплановані на другу половину року підвищення акцизів на пальне.
У травні ціни на продукти харчування загалом зросли на 0,9%. Найбільший приріст цін спостерігався на такі продукти:
- фрукти зростали на 10,4%;
- овочі на 1,3%;
- риба та продукти з риби на 0,9%;
- хліб на 0,8%;
- цукор на 0,6%.
В той же час ціни на яйця знизилися на 14,3% у порівнянні з квітнем, а молоко подешевшало на 1,5%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%. За поясненням Держстату, така динаміка пов'язана з підвищенням вартості тютюнових виробів на 1,4%.
У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 0,9%, переважно за рахунок збільшення вартості фармацевтичної продукції на 1,2%.
Ціни на транспорт також зросли на 0,9% з важливою причиною в подорожчанні палива та мастильних матеріалів на 1,1%.
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