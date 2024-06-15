Із початком червня українцям доведеться витрачати більше грошей не лише на комунальні послуги, а й на харчові продукти.

В Україні темпи інфляції значно зросли. У травні ціни збільшились на 0,6%, що втричі більше, ніж у квітні, коли інфляція становила 0,2%. На річному рівні інфляція також підвищилась, з 3,2% до 3,3%. Серед продуктів харчування, включених до статистичного звіту за травень, найбільше подорожчали фрукти та овочі. Про це повідомила Державна служба статистики.

З початком червня українцям доведеться витрачати більше грошей не лише на комунальні послуги, але й на продукти харчування. За інформацією Державної служби статистики, рекордсменом зі зниження цін залишаються яйця.

Голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев зазначив, що уповільнення річної інфляції, яке тривало протягом минулого року і першого кварталу 2024 року, припинилося, і з травня вона почала зростати поступово.

Він пояснив, що причинами цього стали:

зростання витрат бізнесу на оплату праці;

збільшення витрат на енергоживлення, зокрема на альтернативні джерела;

відновлення споживчого попиту;

вичерпання впливу тимчасових факторів, таких як ефект великих урожаїв минулого року та м'яка зима цього року.

Додатковий імпульс споживчої інфляції будуть надавати підвищення тарифів на електроенергію, а також заплановані на другу половину року підвищення акцизів на пальне.

У травні ціни на продукти харчування загалом зросли на 0,9%. Найбільший приріст цін спостерігався на такі продукти:

фрукти зростали на 10,4%;

овочі на 1,3%;

риба та продукти з риби на 0,9%;

хліб на 0,8%;

цукор на 0,6%.

В той же час ціни на яйця знизилися на 14,3% у порівнянні з квітнем, а молоко подешевшало на 1,5%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%. За поясненням Держстату, така динаміка пов'язана з підвищенням вартості тютюнових виробів на 1,4%.

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 0,9%, переважно за рахунок збільшення вартості фармацевтичної продукції на 1,2%.

Ціни на транспорт також зросли на 0,9% з важливою причиною в подорожчанні палива та мастильних матеріалів на 1,1%.

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