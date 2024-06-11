Вартість хлібо-булочних виробів в Україні продовжує підвищуватися. За період з травня до початку червня ціни на пшеничний та житній хліб зросли, причому деякі види подорожчали на кілька гривень. Подорожчав також батон. Це можна побачити за даними, наданими Мінфіном.

Ціни на деякі види хліба залишилися незмінними: пшеничний хліб нарізною вагою 650 грам коштує 31,90 грн., а житній хліб "Бородінівський" вагою 300 грам продається за 39,57 грн.

Проте інші сорти хліба подорожчали:

Ціна на пшеничний хліб "Цар Хліб" вагою 600 грам зросла з 37,48 грн. до 37,63 грн.;

Житній хліб "Український Столичний" вагою 950 грам подорожчав на більш як 2 гривні, з 33,72 грн. до 36,00 грн.

За 450 грамів нарізного батона "Рум’янець" потрібно заплатити, в середньому, 24,40 гривні, що дешевше, ніж у травні поточного року. Тоді він коштував 24,53 гривні.

Вартість 500 грамів нарізаного шматочками батона "Київський" в рази подорожчав та став коштувати 29,40 гривень. Місяцем раніше батон "Київський" можна було придбати за 26,59 гривні.

Варто зазначити, що через збільшення витрат виробників хлібу на оплату праці, а також вичерпання запасів якісної сировини в Україні почали рости ціни на хліб.

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