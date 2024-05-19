Дебати про те, де продукти коштують дешевше — в Україні чи в Європі — час від часу спалахують із новою силою. Це викликає здивування, адже часто ціни на деякі продукти в Україні вищі, ніж у європейських країнах, що може здатися нелогічним. Дійсно, багато товарів у Європі пропонуються за більш низькими цінами, порівняно з українським ринком.

Вершкове масло 82% жирності в Україні може коштувати від 76,80 грн за 180 грамів до 168,10 грн за пачку 200 грамів. Тим часом, у Польщі 200-грамову упаковку такого масла можна придбати за 6,25 злотих (62,27 грн), а за акційною ціною – всього за 4,00 злотих (39,84 грн). В Естонії ціни на польське масло ще нижчі – лише 0,92 євро (39,33 грн) за 200 грамів, що є нижчим навіть за ціну в самій Польщі.

Щодо рису, ціни в Україні залишаються середніми порівняно з іншими представленими країнами. У Польщі та Румунії рис зазвичай доступний за трохи нижчою ціною, тоді як у країнах Балтії він виявляється значно дорожчим. Раніше рис в Україні культивували на півдні Херсонської області та в Криму. Однак після анексії Криму та зруйнування Каховської ГЕС виробництво рису в країні зупинилося, що спричинило зростання імпорту цього продукту.

Банани в Румунії коштують у півтора рази менше, ніж в Україні, а в Естонії ціни ще нижчі — вони вдвічі дешевші порівняно з українськими. Враховуючи сучасні логістичні виклики в Україні, високий рівень страхових платежів під час війни, проблеми на кордонах та значні втрати товарів, які згнивають у чергах на кордоні з Польщею, вища вартість бананів в Україні зрозуміла.

Що стосується Польщі, країна є одним з провідних виробників цибулі, тому тут ціни на цей продукт відносно низькі. Як зазначає експертка Світового Банку, низькі ціни на картоплю в Естонії та Румунії можуть бути пов'язані з імпортом картоплі з Білорусі. Водночас, мала чисельність населення Естонії сприяє тому, що значна частина картоплі для місцевого ринку вирощується в самій країні.

Скільки б споживачі не казали про те, що м'ясо та птиця в Україні стали непомірно дорогими, дешевшою, ніж в Україні, курятина виявилася лише в Польщі.

Джерело: Фокус.

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