У період з квітня 2023 року до квітня 2024 року в Україні відбулося зниження цін на продукти харчування, радунт ціна на популярний овоч.

У весняний період цього року ціни на огірки впали до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни, стабілізувавшись на позначці 35-40 грн за кілограм на оптових ринках. Таке зниження цін спричинене сприятливими погодними умовами цієї весни та зменшенням популярності цього овоча серед споживачів.

Про це заявив аналітик плодоовочевого ринку в проекті EastFruit Євген Кузін.

Аналітик плодоовочевого ринку Євген Кузін повідомив, що сезон українських огірків стартував у середині березня.

"Тепла погода в квітні прискорила дозрівання, а разом з ним і зниження цін на огірки на фоні традиційного зростання їх пропозиції" - зазначив він.

Євген Кузін відзначив, що на початку весни ціни на огірки коливалися між 65 і 100 грн за кілограм. Однак зараз, згідно з даними гуртового ринку "Шувар", вартість знизилася до 35-40 грн/кг.

За інформацією від "Мінфін", у квітні середні роздрібні ціни на огірки різних сортів виглядали наступним чином: гладкі огірки коштували 128,18 грн/кг, довгоплідні – 109,30 грн/кг, короткоплідні – 112,39 грн/кг, сорт "Естафета" – 193,79 грн/кг, а тепличні – 159,90 грн/кг.

У період з квітня 2023 року до квітня 2024 року в Україні відбулось зниження цін на продукти харчування на 0,8%. Примітно, що ціни на яйця в цей час впали найбільш значно - на 41,9%. Проте деякі інші продукти, навпаки, подорожчали.

Джерело: Agrotimes.

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