В период с апреля 2023 года по апрель 2024 года в Украине произошло снижение цен на продукты питания, радунт цена на популярный овощ.

В весенний период этого года цены на огурцы упали до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны, стабилизировавшись на отметке 35-40 грн за килограмм на оптовых рынках. Такое снижение цен обусловлено благоприятными погодными условиями этой весной и уменьшением популярности этого овоща среди потребителей.

Об этом заявил аналитик плодоовощного рынка в проекте EastFruit Евгений Кузин.

Аналитик плодоовощного рынка Евгений Кузин сообщил, что сезон украинских огурцов стартовал в середине марта.

"Теплая погода в апреле ускорила созревание, а вместе с ним и снижение цен на огурцы на фоне традиционного роста их предложения", - отметил он.

Евгений Кузин отметил, что в начале весны цены на огурцы колебались от 65 до 100 грн за килограмм. Однако сейчас, согласно данным оптового рынка Шувар, стоимость снизилась до 35-40 грн/кг.

По информации от "Минфин", в апреле средние розничные цены на огурцы разных сортов выглядели следующим образом: гладкие огурцы стоили 128,18 грн/кг, долгоплодные – 109,30 грн/кг, короткоплодные – 112,39 грн/кг, сорт. Эстафета" – 193,79 грн/кг, а тепличные – 159,90 грн/кг.

В период с апреля 2023 года по апрель 2024 года в Украине произошло снижение цен на продукты питания на 0,8%. Примечательно, что цены на яйца в настоящее время упали наиболее значительно – на 41,9%. Однако некоторые другие продукты, напротив, подорожали.

Джерело: Agrotimes.

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