Цены на бананы в Украине установили новый рекорд, превышающий прошлогодние показатели. В розничных сетях цена на этот фрукт достигла еще большего рекорда.

Основными факторами, повлекшими за собой скачок стоимости, являются климатические изменения, влияющие на производство в Центральной Америке, а также увеличение цен на яблоки, что также подталкивает цены на бананы вверх.

Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, акцентирует внимание на двух основных причинах этого явления для рынков Восточной Европы. Он отмечает критическое влияние климатических изменений на объемы производства бананов, что представляет серьезный вызов для индустрии и дальнейшего увеличения цены.

Рост спроса на бананы из Эквадора, являющегося основным поставщиком этого продукта для Украины и соседних стран, становится одной из причин повышения цен. Также на рост стоимости бананов влияют высокие цены на яблоки, побуждающие торговцев на оптовых и розничных рынках поднимать цены.

В Украине наблюдается стремительный рост оптовых цен на бананы, достигшие рекордной отметки в 49,80 грн за килограмм, превысив прошлогодние. Обычно цены на бананы в стране были ниже, однако из-за военных действий россии и блокирования портов произошло значительное подорожание этого фрукта на внутреннем рынке, поскольку довозить его приходится из других стран.

В настоящее время в торговых сетях выставили цены на уровне 69,5-72,90 грн/кг.

Источник: EastFruit.

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