Зазначається, шо пропозиція овоча зростає цього сезону, що може призвести до подальшого зниження ціни в українських магазинах.

Українські фермери спостерігають зниження закупівельних цін на моркву, які опускаються до 8-10 гривень за кілограм, наближаючись до рівня 2020 року. Відповідно, незабаром українці можуть побачити зниження цін на овоч й у супермаркетах. Про здешевлення ціни повідомляють аналітики.

Зазначається, що пропозиція моркви зростає цього сезону, що може призвести до подальшого зниження цін.

Наразі ціни на моркву коливаються в межах від 8 до 10 гривень за кілограм, що приблизно дорівнює 20 центам США за поточним обмінним курсом. Це майже досягнення рівня цін за 2020 рік, коли вони становили лише 17 центів США за кілограм.

Експерти відзначають, що не всі фермери можуть зберігати моркву до травня через її складні умови зберігання. Тому ціни на моркву зазвичай зростають наприкінці квітня – на початку травня. Часто ціни стабілізуються або навіть знижуються з появою на ринку нового врожаю ранньої моркви.

Проте цього сезону пропозиція моркви зростає, і учасники ринку не виключають подальшого падіння цін, схожого на те, що відбувалося у 2020 році. Поки що невідомо, наскільки фермерам вдалося відновити вирощування ранніх овочів на деокупованих південних регіонах України, що визначатиме перспективи цін у травні.

Джерело: EastFruit.

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