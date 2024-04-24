Отмечается, что предложение овоща растет в этом сезоне, что может привести к дальнейшему снижению цены в украинских магазинах.

Украинские фермеры наблюдают понижение закупочных цен на морковь, которые опускаются до 8-10 гривен за килограмм, приближаясь к уровню 2020 года. Соответственно, в скором времени украинцы могут увидеть снижение цен на овощ и в супермаркетах. Об удешевлении цены сообщают аналитики.

Отмечается, что предложение моркови растет в этом сезоне, что может привести к снижению цен.

В настоящее время цены на морковь колеблются в пределах от 8 до 10 гривен за килограмм, что примерно равняется 20 центам США по текущему обменному курсу. Это почти достижение уровня цен за 2020 год, когда они составляли всего 17 центов США за килограмм.

Эксперты отмечают, что не все фермеры могут хранить морковь до мая из-за ее сложных условий хранения. Поэтому цены на морковь обычно растут в конце апреля – начале мая. Зачастую цены стабилизируются или даже снижаются с появлением на рынке нового урожая ранней моркови.

Однако в этом сезоне предложение моркови растет, и участники рынка не исключают дальнейшего падения цен, похожего на происходящее в 2020 году. Пока неизвестно, как фермерам удалось возобновить выращивание ранних овощей на деоккупированных южных регионах Украины, что будет определять перспективы цен в мае.

Источник: EastFruit.

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