Действительно, многие товары в Европе предлагаются по более низким ценам по сравнению с украинским рынком.

Дебаты о том, где продукты стоят дешевле — в Украине или Европе — время от времени вспыхивают с новой силой. Это вызывает удивление, ведь часто цены на некоторые продукты в Украине выше, чем в европейских странах, что может показаться нелогичным. Действительно, многие товары в Европе предлагаются по более низким ценам по сравнению с украинским рынком.

Сливочное масло 82% жирности в Украине может стоить от 76,80 грн. за 180 граммов до 168,10 грн. за пачку 200 граммов. Тем временем в Польше 200-граммовую упаковку такого масла можно приобрести за 6,25 злотых (62,27 грн), а по акционной цене – всего за 4,00 злотых (39,84 грн). В Эстонии цены на польское масло еще ниже – всего 0,92 евро (39,33 грн) за 200 граммов, что ниже даже цены в самой Польше.

Относительно риса цены в Украине остаются средними по сравнению с другими представленными странами. В Польше и Румынии черты обычно доступны по несколько более низкой цене, тогда как в странах Балтии он оказывается значительно дороже. Раньше рис в Украине культивировали на юге Херсонской области и в Крыму. Однако после аннексии Крыма и разрушения Каховской ГЭС производство риса в стране остановилось, что повлекло за собой рост импорта этого продукта.

Бананы в Румынии стоят в полтора раза меньше, чем в Украине, а в Эстонии цены еще ниже – они вдвое дешевле по сравнению с украинскими. Учитывая современные логистические вызовы в Украине, высокий уровень страховых платежей во время войны, проблемы на границах и значительные потери товаров, которые сгнивают в очередях на границе с Польшей, более высокая стоимость бананов в Украине ясна.

Что касается Польши, страна является одним из ведущих производителей лука, поэтому цены на этот продукт относительно низкие. Как отмечает эксперт Всемирного Банка, низкие цены на картофель в Эстонии и Румынии могут быть связаны с импортом картофеля из Беларуси. В то же время малая численность населения Эстонии способствует тому, что значительная часть картофеля для местного рынка выращивается в самой стране.

Сколько бы потребители не говорили о том, что мясо и птица в Украине стали непомерно дорогими, дешевле, чем в Украине, курятина оказалась только в Польше.

Источник: Фокус.

Последние новости Украины:

Напомним, упала цена на один из популярных овощей.

Как сообщала Politeka, в преддверии Пасхи ожидается традиционное увеличение спроса на популярный продукт.

Также Politeka писала, сколько стоит праздничная выпечка.