Стоимость хлебобулочных изделий в Украине продолжает повышаться. За период с мая по начало июня цены на пшеничный и ржаной хлеб выросли, причем некоторые виды подорожали на несколько гривен. Подорожал также батон. Это можно увидеть по данным, предоставленным Минфином.

Цены на некоторые виды хлеба остались неизменными: пшеничный хлеб нарезным весом 650 грамм стоит 31,90 грн, а ржаной хлеб "Бородиновский" весом 300 грамм продается за 39,57 грн.

Однако другие сорта хлеба подорожали:

Цена на пшеничный хлеб "Царь Хлеб" весом 600 грамм выросла с 37,48 грн. до 37,63 грн.;

Ржаной хлеб "Украинский Столичний" весом 950 грамм подорожал более чем на 2 гривны, с 33,72 грн. до 36,00 грн.

За 450 граммов нарезного батона "Румянец" нужно заплатить в среднем 24,40 гривны, что дешевле, чем в мае текущего года. Тогда он стоил 24,53 гривны.

Стоимость 500 граммов нарезанного кусочками батона "Киевский" в разы подорожала и стала стоить 29,40 гривен. Месяцем ранее батон "Киевский" можно было приобрести за 26,59 гривны.

Следует отметить, что из-за увеличения затрат производителей хлеба на оплату труда, а также истощения запасов качественного сырья в Украине начали расти цены на хлеб.

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