В Україні посилюються акційні пропозиції на вітчизняний сир через зростаючі труднощі з його реалізацією на ринку. Тим не менш, сировари продовжують нарощувати його виробництво, вважаючи це більш рентабельним порівняно з іншими молочними продуктами. Це відбувається незважаючи на те, що імпорт сирів, зокрема з Польщі, також збільшився, і ці продукти часто продаються за зниженими цінами.
"Такий сир уже стає конкурентним з імпортними аналогами, які також масово продають в акціях. З огляду на проблему реалізації на внутрішньому ринку та девальвацію гривні, експорт сиру стає для виробників ще більш актуальним", - повідомлено.
У той же час відзначається, що випуск напівтвердого і "білого" сиру у травні навіть зрос. Проте через накопичення продукції на складах, виробництво такого сиру в червні очікується істотно скоротити.
У перші чотири місяці 2024 року Україна значно збільшила імпорт сирів, завезши 11,5 тисяч тонн продукції, що на 12,7% перевищує показники того ж періоду минулого року.
Водночас, за даними періоду з січня по квітень 2024 року, Молдова виявилася найбільшим імпортером українських сирів, склавши 36,7% від загального обсягу експорту. Серед інших країн-лідерів з імпорту українських сирів виділяються Казахстан і Німеччина, які закупили відповідно 31,2% та 12,4% загального обсягу.
За словами експертів, акційний продаж імпортних сирів свідчить про те, що українська продукція змушує їх конкурувати. Це призводить до того, що:
- поставки сиру від європейських виробників до України втрачають свою привабливість;
- у майбутньому ці постачальники не будуть поспішати зі збільшенням обсягів ввезеної продукції.
Джерело: ІНФАГРО
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