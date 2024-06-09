Український продукт вже стає конкурентним з імпортними аналогами, які також масово продаються в акціях.

В Україні посилюються акційні пропозиції на вітчизняний сир через зростаючі труднощі з його реалізацією на ринку. Тим не менш, сировари продовжують нарощувати його виробництво, вважаючи це більш рентабельним порівняно з іншими молочними продуктами. Це відбувається незважаючи на те, що імпорт сирів, зокрема з Польщі, також збільшився, і ці продукти часто продаються за зниженими цінами.

"Такий сир уже стає конкурентним з імпортними аналогами, які також масово продають в акціях. З огляду на проблему реалізації на внутрішньому ринку та девальвацію гривні, експорт сиру стає для виробників ще більш актуальним", - повідомлено.

У той же час відзначається, що випуск напівтвердого і "білого" сиру у травні навіть зрос. Проте через накопичення продукції на складах, виробництво такого сиру в червні очікується істотно скоротити.

У перші чотири місяці 2024 року Україна значно збільшила імпорт сирів, завезши 11,5 тисяч тонн продукції, що на 12,7% перевищує показники того ж періоду минулого року.

Водночас, за даними періоду з січня по квітень 2024 року, Молдова виявилася найбільшим імпортером українських сирів, склавши 36,7% від загального обсягу експорту. Серед інших країн-лідерів з імпорту українських сирів виділяються Казахстан і Німеччина, які закупили відповідно 31,2% та 12,4% загального обсягу.

За словами експертів, акційний продаж імпортних сирів свідчить про те, що українська продукція змушує їх конкурувати. Це призводить до того, що:

поставки сиру від європейських виробників до України втрачають свою привабливість;

у майбутньому ці постачальники не будуть поспішати зі збільшенням обсягів ввезеної продукції.

Джерело: ІНФАГРО

Останні новини України:

Нагадаємо, які продукти в Україні стали дорожчими, ніж в Європі

Як повідомляла Politeka, ціна на популярний продукт впала на понад 10 грн

Також Politeka писала, названо найнебезпечніший овоч у супермаркетах та на ринку.