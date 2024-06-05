Ціни на основні для українців продукти переписали - стало відомо, як змінилася вартість найпопулярніших овочів та сезонних ягід.

Ціни на низку популярних товарів знизились в українських супермаркетах. Так, впали ціни на найпопулярніші овочі та сезонні ягоди. Аналітики показали, які ціни на популярні товари значно змінились та порадували покупців.

Зокрема, ціни на ранню білокачанну капусту зменшилися з 6-10 грн/кг до 7-8 грн/кг, а на минулорічну з 8-10 грн/кг до 6-10 грн/кг. Тепер за менші кошти можна придбати молоду картоплю, моркву та суницю. Завдяки активним продажам ранніх столових буряків ціни на цей овоч також знизилися з 60-65 грн/кг до 50-55 грн/кг, в той час як ціни на торішній буряк залишилися сталими – на рівні 28-30 грн/кг.

Молода картопля продається за більш низькими цінами (30-40 грн/кг), ніж тижнем раніше (30-45 грн/кг), тоді як ціни на торішню картоплю підвищилися. Також спостерігається зниження цін на моркву: рання подешевшала з 55-60 грн/кг до 50-55 грн/кг, а минулорічна – з 22-28 грн/кг до 16-23 грн/кг.

Минулого тижня ціни на тепличні томати значно зросли через скорочення обсягів пропозиції на ринку – від 50-110 грн/кг до 70-110 грн/кг. Також відбулося подорожчання тепличних огірків з 25-28 грн/кг до 32-43 грн/кг. У той же час ціни на солодкий перець помітно знизилися – раніше він коштував 160-175 грн/кг, а тепер – 110-115 грн/кг.

Завдяки сприятливим умовам збільшилася пропозиція садової суниці – сонячна погода сприяла швидкому дозріванню ягід, що призвело до падіння її вартості з 60-100 грн/кг до 60-65 грн/кг. Крім того, з'явилися оптові поставки вітчизняної черешні, що розширило діапазон цін на неї з 130-140 грн/кг до 80-180 грн/кг.

Джерело: EastFruit.

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