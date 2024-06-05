Цены на основные для украинцев продукты переписали – стало известно, как изменилась стоимость самых популярных овощей и сезонных ягод.

Цены на ряд популярных товаров упали в украинских супермаркетах. Да, упали цены на самые популярные овощи и сезонные ягоды. Аналитики показали, какие цены на популярные товары изменились и порадовали покупателей.

В частности, цены на раннюю белокочанную капусту снизились с 6-10 грн/кг до 7-8 грн/кг, а на прошлогоднюю с 8-10 грн/кг до 6-10 грн/кг. Теперь за меньшие средства можно приобрести молодой картофель, морковь и землянику. Благодаря активным продажам ранней столовой свеклы цены на этот овощ также снизились с 60-65 грн/кг до 50-55 грн/кг, в то время как цены на прошлогоднюю свеклу остались устойчивыми – на уровне 28-30 грн/кг.

Молодой картофель продается по более низким ценам (30-40 грн/кг), чем неделей ранее (30-45 грн/кг), в то время как цены на прошлогодний картофель повысились. Также наблюдается снижение цен на морковь: ранняя подешевела с 55-60 грн/кг до 50-55 грн/кг, а прошлогодняя – с 22-28 грн/кг до 16-23 грн/кг.

На минувшей неделе цены на тепличные томаты значительно выросли из-за сокращения объемов предложения на рынке - от 50-110 грн/кг до 70-110 грн/кг. Также произошло подорожание тепличных огурцов с 25-28 грн/кг до 32-43 грн/кг. В то же время цены на сладкий перец заметно снизились – раньше он стоил 160–175 грн/кг, а теперь – 110–115 грн/кг.

Благодаря благоприятным условиям увеличилось предложение садовой земляники – солнечная погода способствовала быстрому созреванию ягод, что привело к падению ее стоимости с 60–100 грн/кг до 60–65 грн/кг. Кроме того, появились оптовые поставки отечественной черешни, что расширило диапазон цен на нее со 130-140 грн/кг до 80-180 грн/кг.

Источник: EastFruit.

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