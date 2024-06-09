Украинский продукт уже становится конкурентным с импортными аналогами, также массово продающимися в акциях.

В Украине усиливаются акционные предложения на отечественный сыр из-за растущих трудностей с его реализацией на рынке. Тем не менее, сыровары продолжают наращивать его производство, считая это более рентабельным по сравнению с другими молочными продуктами. Это происходит, несмотря на то, что импорт сыров, в частности из Польши, также увеличился, и эти продукты часто продаются по сниженным ценам.

"Такой сыр уже становится конкурентным с импортными аналогами, также массово продающимися в акциях. Учитывая проблему реализации на внутреннем рынке и девальвацию гривны, экспорт сыра становится для производителей еще более актуальным", - сообщено.

В то же время отмечается, что выпуск полутвердого и белого сыра в мае даже возрос. Однако из-за накопления продукции на складах производство такого сыра в июне ожидается существенно сократить.

В первые четыре месяца 2024 года Украина значительно увеличила импорт сыров, завезя 11,5 тысячи тонн продукции, что на 12,7% превышает показатели того же периода прошлого года.

По данным периода с января по апрель 2024 года, Молдова оказалась крупнейшим импортером украинских сыров, составив 36,7% от общего объема экспорта. Среди других стран-лидеров по импорту украинских сыров выделяются Казахстан и Германия, закупившие соответственно 31,2% и 12,4% общего объема.

По словам экспертов, акционные продажи импортных сыров свидетельствуют о том, что украинская продукция заставляет их конкурировать. Это приводит к тому, что:

поставки сыра от европейских производителей в Украину теряют свою привлекательность;

В будущем эти поставщики не будут спешить с увеличением объемов ввозимой продукции.

Источник: ИНФАГРО

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