В Украине темпы инфляции значительно выросли. В мае цены увеличились на 0,6%, что в три раза больше, чем в апреле, когда инфляция составила 0,2%. На годовом уровне инфляция также повысилась с 3,2% до 3,3%. Среди продуктов питания, включенных в статистический отчет за май, больше всего подорожали фрукты и овощи. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
С началом июня украинцам придется тратить больше денег не только на коммунальные услуги, но и на продукты питания. По информации Государственной службы статистики, рекордсменом по снижению цен остаются яйца.
Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев отметил, что замедление годовой инфляции, продолжавшееся в течение прошлого года и первого квартала 2024 года, прекратилось, и с мая она начала расти постепенно.
Он объяснил, что причинами этого стали:
- рост издержек бизнеса на оплату труда;
- увеличение расходов на энергопитание, в частности, на альтернативные источники;
- восстановление потребительского спроса;
- исчерпание влияния временных факторов, таких как эффект больших урожаев в прошлом году и мягкая зима этого года.
Дополнительный импульс потребительской инфляции будет придавать повышение тарифов на электроэнергию, а также запланированные на вторую половину года повышение акцизов на топливо.
В мае цены на продукты питания в целом выросли на 0,9%. Наибольший прирост цен наблюдался на следующие продукты:
- фрукты росли на 10,4%;
- овощи на 1,3%;
- рыба и продукты из рыбы на 0,9%;
- хлеб на 0,8%;
- сахар – на 0,6%.
Вместе с тем цены на яйца снизились на 14,3% по сравнению с апрелем, а молоко подешевело на 1,5%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,7%. По объяснению Госстата такая динамика связана с повышением стоимости табачных изделий на 1,4%.
В сфере здравоохранения цены выросли на 0,9%, в основном за счет увеличения стоимости фармацевтической продукции на 1,2%.
Цены на транспорт также выросли на 0,9% с важной причиной подорожания топлива и смазочных материалов на 1,1%.
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