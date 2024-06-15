С началом июня украинцам придется тратить больше денег не только на коммунальные услуги, но и на продукты питания.

В Украине темпы инфляции значительно выросли. В мае цены увеличились на 0,6%, что в три раза больше, чем в апреле, когда инфляция составила 0,2%. На годовом уровне инфляция также повысилась с 3,2% до 3,3%. Среди продуктов питания, включенных в статистический отчет за май, больше всего подорожали фрукты и овощи. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

С началом июня украинцам придется тратить больше денег не только на коммунальные услуги, но и на продукты питания. По информации Государственной службы статистики, рекордсменом по снижению цен остаются яйца.

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев отметил, что замедление годовой инфляции, продолжавшееся в течение прошлого года и первого квартала 2024 года, прекратилось, и с мая она начала расти постепенно.

Он объяснил, что причинами этого стали:

рост издержек бизнеса на оплату труда;

увеличение расходов на энергопитание, в частности, на альтернативные источники;

восстановление потребительского спроса;

исчерпание влияния временных факторов, таких как эффект больших урожаев в прошлом году и мягкая зима этого года.

Дополнительный импульс потребительской инфляции будет придавать повышение тарифов на электроэнергию, а также запланированные на вторую половину года повышение акцизов на топливо.

В мае цены на продукты питания в целом выросли на 0,9%. Наибольший прирост цен наблюдался на следующие продукты:

фрукты росли на 10,4%;

овощи на 1,3%;

рыба и продукты из рыбы на 0,9%;

хлеб на 0,8%;

сахар – на 0,6%.

Вместе с тем цены на яйца снизились на 14,3% по сравнению с апрелем, а молоко подешевело на 1,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,7%. По объяснению Госстата такая динамика связана с повышением стоимости табачных изделий на 1,4%.

В сфере здравоохранения цены выросли на 0,9%, в основном за счет увеличения стоимости фармацевтической продукции на 1,2%.

Цены на транспорт также выросли на 0,9% с важной причиной подорожания топлива и смазочных материалов на 1,1%.

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