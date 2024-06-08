Уже в июле-августе темпы продаж могут замедлиться, при этом цены популярного продукта продолжат бить по кошелькам украинцев.

Некоторые основные продукты, регулярно используемые во многих кулинарных рецептах, подверглись росту цен, включая подсолнечное масло, которое тоже попало в этот список. Рост цен вызван ограниченным предложением на глобальном рынке.

По информации Всеукраинского аграрного совета (УАР), в прошлом месяце были заключены контракты на экспорт 629 тонн украинского масла.

Ожидается, что темпы продаж в июле и августе могут снизиться. По выводам экспертов, крупнейшие производители подсолнечного масла в мире — Украина и россия, однако россия преимущественно экспортирует свою продукцию в Китай. Другие страны-покупатели также заинтересованы в приобретении масла у Украины, но ограниченное предложение приводит к росту цен.

Цена подсолнечника на внутреннем рынке Украины повысилась более чем на 18 тысяч гривен за тонну. Заводы готовы покупать подсолнечник по высокой цене из-за низкого уровня запасов. Кроме того, рост цен вызван возобновлением работы портов в марте-феврале, что привело к уменьшению объемов производства.

Согласно прогнозам аналитиков, на этой неделе ожидается дальнейший рост закупочных цен на подсолнечник. Заводы будут продолжать работать с минимальной прибылью, готовясь к новому сезону выращивания масличных культур.

"Текущие цены часто приносят заводам минимальную прибыль или даже убытки, но их главная цель - поддерживать работу до начала сезона рапса, когда на переработку поступит новый урожай. К концу недели-началу следующего года ожидается, что закупочные цены достигнут 19 тыс. грн. за тонну ", - прогнозируют во Всеукраинском аграрном совете (ВАР).

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