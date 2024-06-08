Некоторые основные продукты, регулярно используемые во многих кулинарных рецептах, подверглись росту цен, включая подсолнечное масло, которое тоже попало в этот список. Рост цен вызван ограниченным предложением на глобальном рынке.
По информации Всеукраинского аграрного совета (УАР), в прошлом месяце были заключены контракты на экспорт 629 тонн украинского масла.
Ожидается, что темпы продаж в июле и августе могут снизиться. По выводам экспертов, крупнейшие производители подсолнечного масла в мире — Украина и россия, однако россия преимущественно экспортирует свою продукцию в Китай. Другие страны-покупатели также заинтересованы в приобретении масла у Украины, но ограниченное предложение приводит к росту цен.
Цена подсолнечника на внутреннем рынке Украины повысилась более чем на 18 тысяч гривен за тонну. Заводы готовы покупать подсолнечник по высокой цене из-за низкого уровня запасов. Кроме того, рост цен вызван возобновлением работы портов в марте-феврале, что привело к уменьшению объемов производства.
Согласно прогнозам аналитиков, на этой неделе ожидается дальнейший рост закупочных цен на подсолнечник. Заводы будут продолжать работать с минимальной прибылью, готовясь к новому сезону выращивания масличных культур.
"Текущие цены часто приносят заводам минимальную прибыль или даже убытки, но их главная цель - поддерживать работу до начала сезона рапса, когда на переработку поступит новый урожай. К концу недели-началу следующего года ожидается, что закупочные цены достигнут 19 тыс. грн. за тонну ", - прогнозируют во Всеукраинском аграрном совете (ВАР).
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