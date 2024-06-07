По сравнению с прошлым годом, когда начальная цена составляла 300 гривен за килограмм, она подскочила на 110 гривен.

Популярная в Украине ягода становится все дороже. На украинском рынке ягода голубики стала очень популярной. Несмотря на это, ее цена остается достаточно высокой. Более того, стоимость этих ягод сейчас еще выше, чем в прошлом году.

Цена украинской голубики достигает 410 гривен за килограмм на данный момент. По сравнению с прошлым годом, когда начальная цена составляла 300 гривен за килограмм, она подскочила на 110 гривен.

Стоит отметить, что в прошлом году цена голубики уменьшилась до 70-90 гривен за килограмм в пике сезона. Однако предсказать, как будет развиваться ценовая динамика в этом году, оказывается тяжело.

В 2023 году голубика обеспечила Украине рекордный экспортный доход в размере 16,5 миллионов долларов, превзойдя доход от экспорта яблок, который составил 14,1 миллиона долларов.

Цены на клубнику в начале сезона колебались от 100 до 150 гривен за килограмм. Однако сейчас наблюдается снижение цен на клубнику, которая теперь продается по 60-65 гривен за килограмм. В прошлом году цены на клубнику начали снижаться уже в июне, и подобная тенденция ожидается и в нынешнем году.

Напомним, в Украине дешевеют овощи прошлогоднего урожая. Снижаются цены также на гречневую крупу, а также на яйца.

По данным ведомства, в апреле средние цены на яйца упали на 19,5% до 33,5 гривны за десяток. Крупы гречишные подешевели на 3,7% до 26,4 гривен за килограмм. Капуста подешевела на 5,6% до 13,2 гривен за килограмм, а морковь - на 5,6% до 12,1 гривен за килограмм. Лук подешевел на 4,3% до 16,0 гривен за килограмм.

Источник: Шувар.

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