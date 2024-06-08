Вже у липні-серпні темпи продажу можуть сповільнитись, при цьомц ціни популярного продукту продовжать бити по гаманцях українців.

Деякі основні продукти, які регулярно використовуються у багатьох кулінарних рецептах, зазнали зростання цін, включаючи соняшникову олію, яка теж потрапила до цього списку. Зростання цін викликано обмеженою пропозицією на глобальному ринку.

За інформацією Всеукраїнської аграрної ради (ВАР), минулого місяця було укладено контракти на експорт 629 тонн української олії.

Очікується, що темпи продажів у липні та серпні можуть знизитися. За висновками експертів, найбільші виробники соняшникової олії у світі — Україна та росія, проте росія, переважно, експортує свою продукцію до Китаю. Інші країни-покупці також зацікавлені у придбанні олії в України, але обмежена пропозиція призводить до зростання цін.

Ціна соняшнику на внутрішньому ринку України підвищилася на понад 18 тисяч гривень за тонну. Заводи готові купувати соняшник за високу ціну через низький рівень запасів. Крім того, зростання цін спричинене відновленням роботи портів у березні-лютому, що призвело до зменшення обсягів виробництва.

Згідно з прогнозами аналітиків, цього тижня очікується подальше зростання закупівельних цін на соняшник. Заводи продовжуватимуть працювати з мінімальним прибутком, готуючись до нового сезону вирощування олійних культур.

"Поточні ціни часто приносять заводам мінімальний прибуток або навіть збитки, але їхня головна мета – підтримувати роботу до початку сезону ріпаку, коли на переробку надійде новий врожай. До кінця тижня-початку наступного очікується, що закупівельні ціни досягнуть 19 тис. грн. за тонну", — прогнозують у Всеукраїнській аграрній раді (ВАР).

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