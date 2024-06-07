Порівняно з минулим роком, коли початкова ціна становила 300 гривень за кілограм, вона підскочила на 110 гривень.

Популярна в Україні ягода стає все дорожчою. На українському ринку ягода лохини стала надзвичайно популярною. Незважаючи на це, її ціна лишається досить високою. Більше того, вартість цих ягід нині ще вища, ніж у минулому році.

Ціна української лохини сягає 410 гривень за кілограм на цей момент. У порівнянні з минулим роком, коли початкова ціна складала 300 гривень за кілограм, вона підскочила на 110 гривень.

Варто відзначити, що у минулому році ціна лохини зменшилася до 70-90 гривень за кілограм у піку сезону. Проте передбачити, як буде розвиватися цінова динаміка цьогоріч, виявляється важко.

У 2023 році лохина забезпечила Україні рекордний експортний дохід у розмірі 16,5 мільйонів доларів, перевершивши дохід від експорту яблук, який становив 14,1 мільйона доларів.

Ціни на полуницю на початку сезону коливалися від 100 до 150 гривень за кілограм. Однак зараз спостерігається зниження цін на полуницю, яка тепер продається за 60-65 гривень за кілограм. Минулого року ціни на полуницю почали знижуватися вже в червні, і подібна тенденція очікується і цьогоріч.

Нагадаємо, в Україні дешевшають овочі торішнього врожаю. Знижуються ціни також на гречані крупи, а також на яйця.

За даними відомства, у квітні середні ціни на яйця впали на 19,5% до 33,5 гривень за десяток. Крупи гречані здешевшали на 3,7% до 26,4 гривень за кілограм. Капуста здешевшала на 5,6% до 13,2 гривень за кілограм, а морква - на 5,6% до 12,1 гривень за кілограм. Цибуля здешевшала на 4,3% до 16,0 гривень за кілограм.

Джерело: Шувар.

Останні новини України:

Нагадаємо, які продукти в Україні стали дорожчими, ніж в Європі

Як повідомляла Politeka, ціна на популярний продукт впала на понад 10 грн

Також Politeka писала, названо найнебезпечніший овоч у супермаркетах та на ринку.