Якщо пенсіонер не зверниться в Пенсійний фонд вчасно, він може втратити свої пенсійні виплати та залишиться без грошей.

Українські пенсіонери продовжують отримувати пенсійні виплати. Так, пенсійний фонд повідомив, що пенсіонерам потрібно звернутися до нього протягом 10 днів щодо деяких змін. Вони попереджають, що без такого повідомлення можуть затриматися виплати.

Якщо пенсіонер не повідомить Пенсійний фонд про деякі зміни у своєму житті вчасно, він може втратити свої пенсійні виплати.

Це встановлено постановою правління Пенсійного фонду від 25.11.2005 року № 22-1 та статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Пенсіонерам необхідно повідомляти про наступні зміни протягом 10 днів:

отримання нового зразка паспорта громадянина України – ID-картки;

отримання нового паспорта у разі крадіжки чи втрати старого;

зміну прізвища;

зміну прізвища; зміну ідентифікаційного коду;

зміну адреси проживання;

працевлаштування;

звільнення з роботи.

Щоб повідомити Пенсійний фонд України про зміни, можна скористатися послугами найближчого сервісного центру ПФУ або використовувати офіційний вебпортал за такими кроками:

Авторизуватися на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У лівому бічному меню вибрати розділ "Про пенсійне забезпечення". У вкладці "Внесення змін до пенсійної справи" заповнити відповідну заяву та надіслати її до Пенсійного фонду.

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