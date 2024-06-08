В Україні існує можливість значно збільшити розмір майбутньої пенсії — на понад 50%. Це стане можливим, якщо громадянин вирішить відкласти вихід на пенсію з 60 до 65 років і 7 місяців. У такому випадку, відповідно до 29-ї статті Закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", пенсійні виплати зростуть на 50%.

Закон передбачає, що якщо відстрочити вихід на пенсію до п’яти років, розмір виплати збільшується на 0,5% за кожний місяць цієї відстрочки. У випадку відстрочення понад п’ять років, розмір виплати збільшується на 0,75% за кожний місяць.

Таким чином, українець, який вирішить відкласти вихід на пенсію на 5 років і 7 місяців, може розраховувати на значне збільшення своєї пенсії — приблизно на 50%. Наприклад, якщо виходячи з обрахунків, первинний розмір пенсії становить 5 тисяч гривень, то після продовження трудової діяльності і подачі заяви про виплати у віці 65 років і 7 місяців, розмір пенсії збільшиться до приблизно 7,5 тисяч гривень.

З початку року середній розмір пенсії в Україні зріс з 5,3 тисячі до 5,7 тисячі гривень, за даними станом на квітень. Однак ця цифра не відображає всієї різноманітності ситуації: розмір пенсійних виплат значно коливається в різних регіонах. Наприклад, у Києві середня пенсія становить 7848 грн, тоді як у Тернопільській області — лише 4399 грн.

Загальна кількість пенсіонерів в країні становить 10,1 мільйона. При цьому 2,72 мільйона пенсіонерів, або 26,84%, отримують пенсії до 3000 грн. Ще 1,7 мільйона осіб, або 17,2% від загальної кількості, отримують пенсію від 3000 до 4000 грн. В результаті, майже 44% пенсіонерів мають доходи менше 4000 грн на місяць.

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