В Украине существует возможность значительно увеличить размер будущей пенсии — более чем на 50%. Это станет возможным, если гражданин решит отложить выход на пенсию с 60 до 65 лет и 7 месяцев. В таком случае, согласно 29-й статье Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании", пенсионные выплаты возрастут на 50%.

Закон предусматривает , что если отсрочить выход на пенсию до пяти лет, размер выплаты увеличивается на 0,5% за каждый месяц этой отсрочки. В случае отсрочки более пяти лет размер выплаты увеличивается на 0,75% за каждый месяц.

Таким образом, украинец, который решит отложить выход на пенсию на пять лет и семь месяцев, может рассчитывать на значительное увеличение своей пенсии — примерно на 50%. Например, если исходя из расчетов, первичный размер пенсии составляет 5 тысяч гривен, то после продления трудовой деятельности и подачи заявления о выплатах в возрасте 65 лет и 7 месяцев размер пенсии увеличится до примерно 7,5 тысяч гривен.

С начала года средний размер пенсии в Украине вырос с 5,3 тысяч до 5,7 тысяч гривен, по данным по состоянию на апрель. Однако эта цифра не отражает всего разнообразия ситуации: размер пенсионных выплат значительно колеблется в разных регионах. К примеру, в Киеве средняя пенсия составляет 7848 грн, тогда как в Тернопольской области — всего 4399 грн.

Общая численность пенсионеров в стране составляет 10,1 миллиона. При этом 2,72 миллиона пенсионеров или 26,84% получают пенсии до 3000 грн. Еще 1,7 миллиона человек, или 17,2% от общего количества получают пенсию от 3000 до 4000 грн. В результате почти 44% пенсионеров имеют доходы менее 4000 грн в месяц.

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