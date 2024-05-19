У червні держава планує виплатити пенсії багатьом українцям, які вже на пенсії, але продовжують працювати. Ці громадяни не отримали індексацію виплат у березні разом із іншими пенсіонерами. Замість цього, їм обіцяли провести перерахунок у квітні. Але нові суми пенсій вони отримають лише у червні. Про це повідомили у ПФУ.

Пенсіонерам, які продовжують працювати, перераховують пенсії не щорічно, а приблизно раз на два роки. Згідно з правилами, перерахунок пенсії проводять лише у тому випадку, якщо пройшло не менше 24 місяців з моменту останнього перерахунку або призначення пенсії.

Не обов'язково, щоб пенсіонер працював протягом усіх цих 24 місяців. Важливий лише інтервал між перерахунками, а не кількість місяців, яку він працював. Новий перерахунок може бути проведений, навіть якщо новий стаж менший за 24 місяці. Головне, щоб інтервал досягнув 24 місяців на момент 1 квітня.

Отже, оновлену пенсію мали б очікувати вже з квітня. Але проблема полягає в тому, що закон дозволяє підприємцям подавати звіти за перший квартал до 10 травня. Це означає, що лише після 10 травня Пенсійний фонд отримує інформацію про те, хто і скільки працював у першому кварталі.

Таким чином, результати перерахунку фактично будуть доступні лише на 1 червня. А оскільки перерахунок починається з 1 квітня, пенсіонери отримають не лише оновлену пенсію у червні, але також різницю між новою та попередньою пенсією за квітень і травень.

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