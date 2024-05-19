В июне государство планирует выплатить пенсии многим украинцам, уже на пенсии, но продолжающим работать. Эти граждане не получили индексацию выплат в марте вместе с другими пенсионерами. Вместо этого им обещали провести перерасчет в апреле. Но новые суммы пенсий они получат только в июне. Об этом сообщили в ПФУ.

Пенсионерам, которые продолжают работать, перечисляют пенсии не ежегодно, а примерно раз в два года. Согласно правилам, перерасчет пенсии производится только в том случае, если прошло не менее 24 месяцев с момента последнего перерасчета или назначения пенсии.

Не обязательно, чтобы пенсионер работал на протяжении всех этих 24 месяцев. Важен только интервал между перерасчетами, а не количество месяцев, которое он работал. Новый перерасчет может быть произведен, даже если новый стаж меньше 24 месяцев. Главное, чтобы интервал достиг 24 месяцев к моменту 1 апреля.

Следовательно, обновленную пенсию должны ожидать уже с апреля. Но проблема заключается в том, что закон позволяет предпринимателям представлять отчеты за первый квартал до 10 мая. Это означает, что только после 10 мая Пенсионный фонд получает информацию о том, кто и сколько работал в первом квартале.

Таким образом, результаты перерасчета фактически будут доступны только на 1 июня. А поскольку перерасчет начинается с 1 апреля, пенсионеры получат не только обновленную пенсию в июне, но и разницу между новой и предыдущей пенсией за апрель и май.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут недополучить пенсию, как поправить ситуацию.

Как писала Politeka, индексация пенсий порадовала не всех пенсионеров.

Также Politeka сообщала, кого из пенсионеров ждет денежный бонус и о какой помощи идет речь.