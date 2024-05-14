Оскільки максимальна пенсія прямо пов'язана з розміром прожиткового мінімуму, вона може зростати внаслідок перерахунків соцвиплат.

Деякі пенсіонери отримують менші пенсії, ніж передбачені нарахування через обмеження, встановлені Пенсійним фондом України (ПФУ). Про це повідомляють в ПФУ.

Максимальний розмір пенсії зазвичай не перевищує 23 610 гривень, що еквівалентно десяти прожитковим мінімумам для осіб, що втратили працездатність. Цей ліміт включає всі можливі надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільову грошову допомогу, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інші доплати, передбачені законодавством.

Якщо нарахована пенсія перевищує цей ліміт, вона автоматично зменшується до максимального можливого розміру, через що пенсіонер не отримає користі від нових надбавок.

Зміни в розмірі максимальної пенсії можливі з часом у зв’язку з перерахунком соціальних виплат, які прив'язані до прожиткового мінімуму.

У найближчій перспективі не передбачено нового перерахунку або індексації пенсійних виплат. Проте, у червні частина пенсіонерів отримає збільшення у своїй пенсії.

Це збільшення виплат буде наслідком вікових надбавок. Наприклад, пенсіонери у віці від 70 до 74 років отримають додаткові 300 гривень. І ця сума збільшується з віком:

для осіб від 75 до 79 років – до 456 гривень;

для тих, хто перевищив 80 років – до 570 гривень.

Отримати ці доплати необов'язково звертатися у ПФУ, оскільки вони нараховуються автоматично. Головною умовою є те, щоб розмір пенсійної виплати був меншим за 10 340,35 гривні.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть недоотримати пенсію, як виправити ситуацію.

Як писала Politeka, індексації пенсій порадувала не всіх пенсіонерів.

Також Politeka повідомляла, кого з пенсіонерів чекає грошовий бонус та про яку допомогу йдеться.