Поскольку максимальная пенсия напрямую связана с размером прожиточного минимума, она может расти в результате перерасчетов соцвыплат.

Некоторые пенсионеры получают меньшие пенсии, чем предусмотренные начисления из-за ограничений, установленных Пенсионным фондом Украины (ПФУ). Об этом сообщают в ПФУ.

Максимальный размер пенсии обычно не превышает 23 610 гривен, что эквивалентно десяти прожиточным минимумам для лиц, потерявших трудоспособность. Этот лимит включает все возможные надбавки, повышение, дополнительные пенсии, целевое пособие, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и другие доплаты, предусмотренные законодательством.

Если начисленная пенсия превышает этот лимит, она автоматически уменьшается до максимального возможного размера, поэтому пенсионер не получит пользы от новых надбавок.

Изменения в размере максимальной пенсии возможны со временем в связи с перерасчетом социальных выплат, привязанных к прожиточному минимуму.

В ближайшей перспективе не предусмотрен новый пересчет или индексация пенсионных выплат. Однако в июне часть пенсионеров получит увеличение в своей пенсии.

Это увеличение выплат будет являться следствием возрастных надбавок. К примеру, пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получат дополнительные 300 гривен. И эта сумма увеличивается с возрастом:

для лиц от 75 до 79 лет – до 456 гривен;

для тех, кто превысил 80 лет – до 570 гривен.

Получить эти доплаты не обязательно обращаться в ПФУ, поскольку они начисляются автоматически. Главным условием является то, чтобы размер пенсионной выплаты был меньше 10 340,35 гривны.

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