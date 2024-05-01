Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, що українцям потрібно буде довше працювати, аби мати змогу забезпечити себе у старості.

Зараз уряд розглядає заходи з метою повернення українців назад на батьківщину з-за кордону. Це особливо стосується діаспори та мігрантів, які можуть допомогти у вирішенні соціальних проблем.

Міністрка соціальної політики України Оксана Жолнович наголошує, що українцям доведеться працювати довше, щоб забезпечити себе у пенсійний вік. Зараз кількість працездатних осіб порівнується з кількістю пенсіонерів у співвідношенні 1:1.

Сьогодні для України важливо зберігати трудову активність населення, оскільки забезпечення майбутніх пенсіонерів стає викликом. Заразішнє покоління може змушене буде працювати довше у пенсійний вік.

За словами міністра Жолнович, важливо також звертати увагу на громадське здоров'я та вживати профілактичні заходи для виявлення різних захворювань. Однак ціль досягнення активного довголіття чи підвищення народжуваності може бути складною.

Тому Міністерство планує здійснювати заходи з повернення українців назад на батьківщину, включаючи діаспору.

У 2024 році пенсії було перераховано для 224,8 тисяч українців. З цією метою вони зверталися до наступних установ:

161,6 тисяч осіб звернулися до відділень Пенсійного фонду України;

46 тисяч пенсіонерів скористалися послугами веб-порталу Пенсійного фонду України;

31,5 тисячі осіб звернулися до відділень АТ "Ощадбанк";

7,3 тисячі осіб скористалися електронним кваліфікованим підписом "Дія. Підпис";

0,8 тисячі осіб отримали пенсію за допомогою даних Міністерства соціальної політики;

0,4 тисячі осіб отримали пенсію через дипломатичні установи за кордоном.

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