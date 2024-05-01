Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, что украинцам нужно будет дольше работать, чтобы иметь возможность обеспечить себя в старости.

Сейчас правительство рассматривает меры по возвращению украинцев обратно на родину из-за границы. Это особенно касается диаспоры и мигрантов, которые могут помочь в решении социальных проблем.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович отмечает, что украинцам придется работать дольше, чтобы обеспечить себя в пенсионный возраст. В настоящее время количество трудоспособных лиц сравнивается с количеством пенсионеров в соотношении 1:1.

Сегодня для Украины важно сохранять трудовую активность населения, поскольку обеспечение будущих пенсионеров становится вызовом. Нынешнее поколение может быть вынуждено работать дольше в пенсионный возраст.

По словам министра Жолнович, важно также обращать внимание на общественное здоровье и принимать профилактические меры по выявлению различных заболеваний. Однако цель достижения активного долголетия или повышение рождаемости может оказаться сложной.

Поэтому Министерство планирует осуществлять мероприятия по возвращению украинцев обратно на родину, включая диаспору.

В 2024 году пенсии были перечислены для 224,8 тысячи украинцев. С этой целью они обращались в следующие учреждения:

161,6 тысячи человек обратились в отделения Пенсионного фонда Украины;

46 тысяч пенсионеров воспользовались услугами веб-портала Пенсионного фонда Украины;

31,5 тысячи человек обратились в отделения АО "Ощадбанк";

7,3 тысячи человек воспользовались электронной квалифицированной подписью "Действие. Подпись";

0,8 тысячи человек получили пенсию с помощью данных Министерства социальной политики;

0,4 тысячи человек получили пенсию через дипломатические учреждения за границей.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут недополучить пенсию, как поправить ситуацию.

Как писала Politeka, индексация пенсий порадовала не всех пенсионеров.

Также Politeka сообщала, кого из пенсионеров ждет денежный бонус и о какой помощи идет речь.