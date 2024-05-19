Українська система пенсій передбачає доплати за понадстаж, однак розмір пенсії залежить не лише від стажу, але й від розміру заробітної плати.

Українці можуть отримувати пенсійні виплати за віком або за стажем, і у випадку, якщо стаж не відповідає вимогам, його можна докупити. Проте, чимало громадян, які вийшли на пенсію, мають понаднормовий стаж і цікавляться, чи можна його реалізувати, особливо, якщо вони отримують малу виплату.

Українська система пенсій передбачає доплати за понадстаж, однак розмір пенсії залежить не лише від стажу, але й від розміру заробітної плати. Це може призвести до того, що виплати залишаються невеликими, навіть за наявності значного стажу.

Наприклад, якщо людина має 55 років стажу, це означає, що основний розмір її пенсії за віком становить 55% від розміру зарплати. Остаточна сума виплати формується з урахуванням різних надбавок.

Такі надбавки включають доплату за понадстаж, яка обчислюється наступним чином: за кожен рік, що перевищує мінімально необхідний стаж, пенсія зростає на 1% від її основного розміру, проте збільшення не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму. Важливо враховувати час виходу на пенсію:

для тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж для чоловіків враховується після 25 років стажу, для жінок — після 20 років;

для тих, хто вийшов на пенсію після жовтня 2011 року, для чоловіків понадстаж враховується після 35 років стажу, а для жінок — після 30 років.

Наразі прожитковий мінімум в Україні встановлено на рівні 2361 гривня. Пенсіонери з 30 роками понаднормового стажу, чия пенсія перевищує мінімальний розмір, можуть отримати доплату до 708 гривень (23,61 гривні за кожний рік понадстажу).

Джерело: На пенсії

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