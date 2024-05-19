Украинская система пенсий предусматривает доплаты за сверхстаж, однако размер пенсии зависит не только от стажа, но и размера заработной платы.

Украинцы могут получать пенсионные выплаты по возрасту или по стажу, и в случае, если стаж не отвечает требованиям, его можно докупить. Однако многие граждане, вышедшие на пенсию, имеют сверхурочный стаж и интересуются, можно ли его реализовать, особенно, если они получают малую выплату.

Украинская система пенсий предусматривает доплаты за сверхстаж, однако размер пенсии зависит не только от стажа, но и размера заработной платы. Это может привести к тому, что выплаты остаются небольшими даже при наличии значительного стажа.

Например, если человек имеет 55 лет стажа, значит, основной размер его пенсии по возрасту составляет 55% от размера зарплаты. Окончательная сумма выплаты формируется с учетом разных надбавок.

Такие надбавки включают в себя доплату за сверхстаж, которая исчисляется следующим образом: за каждый год, превышающий минимально необходимый стаж, пенсия возрастает на 1% от ее основного размера, однако увеличение не может превышать 1% от прожиточного минимума. Важно учитывать время выхода на пенсию:

для вышедших на пенсию до октября 2011 года сверхурочный стаж для мужчин учитывается после 25 лет стажа, для женщин - после 20 лет;

для вышедших на пенсию после октября 2011 года для мужчин сверхстаж учитывается после 35 лет стажа, а для женщин - после 30 лет.

Прожиточный минимум в Украине установлен на уровне 2361 гривна. Пенсионеры с 30 годами сверхурочного стажа, чья пенсия превышает минимальный размер, могут получить доплату до 708 гривен (23,61 гривны за каждый год сверхстажа).

Источник: На пенсии

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