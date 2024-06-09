Зміни у методиці розрахунку пенсій почалися в Україні з 2017 року, але через роки з індексацією виникли проблеми.

Індексація пенсій майже не відчувається українськими пенсіонерами. До тогож українським пенсіонерам було зменшено показник середньої зарплати, що враховувався під час призначення пенсії.

Зміни у методиці розрахунку пенсій в Україні з 2017 року включають врахування середньої заробітної плати країни за три роки, що передують зверненню за призначенням пенсії. Так, з жовтня 2017 року пенсії, які були призначені до цієї дати, перераховані з урахуванням середньої заробітної плати за період 2014-2016 років, яка становила 3 764,40 гривень.

З 1 березня 2024 року для тих, хто вийшов на пенсію до 2018 року, в обрахунок пенсій буде включений єдиний показник середньої зарплати, який становить 7 994,47 гривні.

На протязі попередніх років використовувалися різні значення для індексації пенсій: у 2021 році це було 5 426,60 гривні, у 2022 році - 6 186,32 гривні, а в 2023 році - 7 405,03 гривні. Ці дані показують динаміку зростання середньої зарплати, яка впливає на розрахунок пенсійних виплат.

Як виявляється, всім, хто йде на пенсію пізніше, рівень зарплати з часом опускають до рівня тих, хто пішов на пенсію до 2018 року. Виходить, що старі пенсії індексуються, а зростання нових пенсій штучно пригальмовується.

Джерело: НаПенсії.

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