Изменения в методике расчета пенсий начались в Украине с 2017 года, но спустя годы с индексацией возникли проблемы.

Индексация пенсий почти не ощущается украинскими пенсионерами. К тому же, украинским пенсионерам был уменьшен показатель средней зарплаты, учитываемый при назначении пенсии.

Изменения в методике расчета пенсий в Украине с 2017 года включают учет средней заработной платы страны за три года, предшествующие обращению за назначением пенсии. Так, с октября 2017 года пенсии, назначенные к этой дате, перечислены с учетом средней заработной платы за период 2014-2016 годов, которая составила 3 ​​764,40 гривен.

С 1 марта 2024 года для вышедших на пенсию до 2018 года в расчет пенсий будет включен единый показатель средней зарплаты, который составляет 7 994,47 гривны.

В течение предыдущих лет использовались разные значения для индексации пенсий: в 2021 году это было 5 426,60 гривны, в 2022 году – 6 186,32 гривны, а в 2023 году – 7 405,03 гривны. Эти данные показывают динамику роста средней зарплаты, влияющей на расчет пенсионных выплат.

Как оказывается, всем уходящим на пенсию позже уровень зарплаты со временем опускают до уровня ушедших на пенсию до 2018 года. Выходит, что старые пенсии индексируются, а рост новых пенсий искусственно притормаживается.

Источник: НаПенсии.

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