Украинские пенсионеры продолжают получать пенсионные выплаты. Так, пенсионный фонд сообщил, что пенсионерам нужно обратиться к нему в течение 10 дней по некоторым изменениям. Они предупреждают, что без такого уведомления могут задержаться выплата.
Если пенсионер не уведомит Пенсионный фонд о некоторых изменениях в своей жизни вовремя, он может потерять свои пенсионные выплаты.
Это установлено постановлением правления Пенсионного фонда от 25.11.2005 г. № 22-1 и статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Пенсионерам необходимо сообщать о следующих изменениях в течение 10 дней:
- получение нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;
- получение нового паспорта в случае кражи или утраты старика;
смену фамилии;
- изменение идентификационного кода;
- изменение адреса проживания;
- трудоустройство;
- увольнение с работы.
Чтобы сообщить Пенсионному фонду Украины об изменениях, можно воспользоваться услугами ближайшего сервисного центра ПФУ или использовать официальный вебпортал по следующим шагам:
- Авторизироваться на вебпортале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- В левом боковом меню выберите раздел "О пенсионном обеспечении".
- Во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" заполнить соответствующее заявление и отправить его в Пенсионный фонд.
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