Украинские пенсионеры продолжают получать пенсионные выплаты. Так, пенсионный фонд сообщил, что пенсионерам нужно обратиться к нему в течение 10 дней по некоторым изменениям. Они предупреждают, что без такого уведомления могут задержаться выплата.

Если пенсионер не уведомит Пенсионный фонд о некоторых изменениях в своей жизни вовремя, он может потерять свои пенсионные выплаты.

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Это установлено постановлением правления Пенсионного фонда от 25.11.2005 г. № 22-1 и статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Пенсионерам необходимо сообщать о следующих изменениях в течение 10 дней:

  • получение нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;
  • получение нового паспорта в случае кражи или утраты старика;
    смену фамилии;
  • изменение идентификационного кода;
  • изменение адреса проживания;
  • трудоустройство;
  • увольнение с работы.

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Чтобы сообщить Пенсионному фонду Украины об изменениях, можно воспользоваться услугами ближайшего сервисного центра ПФУ или использовать официальный вебпортал по следующим шагам:

  1. Авторизироваться на вебпортале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  2. В левом боковом меню выберите раздел "О пенсионном обеспечении".
  3. Во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" заполнить соответствующее заявление и отправить его в Пенсионный фонд.

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