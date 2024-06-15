Если пенсионер не обратится в Пенсионный фонд вовремя, он может лишиться своих пенсионных выплат и останется без денег.

Украинские пенсионеры продолжают получать пенсионные выплаты. Так, пенсионный фонд сообщил, что пенсионерам нужно обратиться к нему в течение 10 дней по некоторым изменениям. Они предупреждают, что без такого уведомления могут задержаться выплата.

Если пенсионер не уведомит Пенсионный фонд о некоторых изменениях в своей жизни вовремя, он может потерять свои пенсионные выплаты.

Это установлено постановлением правления Пенсионного фонда от 25.11.2005 г. № 22-1 и статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Пенсионерам необходимо сообщать о следующих изменениях в течение 10 дней:

получение нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;

получение нового паспорта в случае кражи или утраты старика;

смену фамилии;

смену фамилии; изменение идентификационного кода;

изменение адреса проживания;

трудоустройство;

увольнение с работы.

Чтобы сообщить Пенсионному фонду Украины об изменениях, можно воспользоваться услугами ближайшего сервисного центра ПФУ или использовать официальный вебпортал по следующим шагам:

Авторизироваться на вебпортале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В левом боковом меню выберите раздел "О пенсионном обеспечении". Во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" заполнить соответствующее заявление и отправить его в Пенсионный фонд.

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