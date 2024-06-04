Наразі максимальна пенсія в Україні становить 10 прожиткових мінімумів, що дорівнює 23 610 гривень. Однак не всі пенсіонери мають право на отримання такої значної суми. Про це повідомляється у ПФУ.

З підвищенням прожиткового мінімуму в Україні змінилася й максимальна пенсійна виплата. Тепер вона складає 23 610 гривень, але варто зазначити, що ця сума є фіксованою. Вона включає всі надбавки, підвищення та індексації.

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Пенсіонери, які вийшли на пенсію за вислугою років, можуть отримати надбавку за додатковий стаж. Перерахунок виплат для таких осіб розпочався ще у квітні, але фактичні виплати пенсіонери отримають у червні.

Як повідомляє ПФУ, пенсії автоматично перерахують тим пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або тим, які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але з моменту призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

субсидія, пенсія, виплата

Як відомо, розмір надбавки за кожен рік додаткового стажу становить 23,61 гривні. Сума доплати розраховується індивідуально, з урахуванням особистих даних пенсіонера. Також відомо, що з 1 січня цього року в Україні зросла також мінімальна пенсія – з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Порівняно з минулим роком виплата збільшилася на 268 гривень.

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