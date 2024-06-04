Пока максимальная пенсия в Украине составляет 10 прожиточных минимумов, что равняется 23 610 гривен. Однако не все пенсионеры имеют право на получение столь значительной суммы. Об этом сообщается в ПФУ.

С повышением прожиточного минимума в Украине изменилась и максимальная пенсионная выплата. Теперь она составляет 23 610 гривен, но стоит отметить, что эта сумма является фиксированной. Она включает все прибавки, повышения и индексации.

Вышедшие на пенсию по выслуге лет пенсионеры могут получить надбавку за дополнительный стаж. Перерасчет выплат для таких лиц начался в апреле, но фактические выплаты пенсионеры получат в июне.

Как сообщает ПФУ, пенсии автоматически перечислят тем пенсионерам, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или отработавших менее 24 месяцев, но с момента назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Как известно, размер прибавки за каждый год дополнительного стажа составляет 23,61 гривны. Сумма доплаты рассчитывается индивидуально с учетом личных данных пенсионера. Также известно, что с 1 января этого года в Украине выросла также минимальная пенсия - с 2093 гривен до 2361 гривны. В сравнении с прошлым годом выплата увеличилась на 268 гривен.



Последние новости Украины:

Напомним, сверхурочный стаж к пенсиям, сколько доплачивают пенсионерам.

Как писала Politeka, задолженность по выплатам пенсий вернутся украинцам летом, ПФУ сообщил детали.

Также Politeka сообщала, правительство утвердило размер минимальных пенсий.



