Майже 180 державних виплат, як і пенсій, обчислюються виходячи з прожиткового мінімуму, який не завжди точно відображає рівень бідності громадян.

Міністерство соціальної політики України розробило законопроєкт, який передбачає зміни у принципах нарахування базової соціальної допомоги для громадян без необхідного страхового стажу.

Одне з ключових нововведень пропозиції - відмова від прив'язки до прожиткового мінімуму при визначенні розміру цієї допомоги. Натомість, обсяг виплат пропонується визначати залежно від страхового стажу особи.

Відомство зазначає, що наразі майже 180 державних виплат обчислюються виходячи з прожиткового мінімуму, який не завжди точно відображає рівень бідності громадян. Крім того, будь-яке підвищення прожиткового мінімуму створює значний фінансовий тиск на державний бюджет.

У зв'язку з цим, Міністерство соціальної політики пропонує не використовувати прожитковий мінімум як основу для визначення базової соціальної допомоги. Згідно з проектом закону, розмір допомоги має бути визначений як різниця між базовою сумою, встановленою для сім’ї у розмірі 4000 гривень, та середньомісячним доходом сім’ї.

Цю суму передбачено застосовувати для першого члена сім'ї. Для кожного наступного члена сім'ї вона складатиме 70% від базової величини.

Однак, існують винятки, коли зберігається стовідсотковий розмір допомоги:

діти до 6 років;

діти з інвалідністю;

особи з інвалідністю першої та другої групи;

діти, виховувані одинокою матір'ю, яка не є заміжньою;

діти, виховувані одиноким батьком чи опікуном, які не перебувають у шлюбі;

діти з багатодітних сімей.

У разі досягнення пенсійного віку без необхідного страхового стажу для отримання пенсії, пропонується така схема нарахування базової соціальної допомоги:

Особам зі страховим стажем менш як 10 років буде призначено 60% від базової величини;

Особам, у яких страховий стаж складає від 10 до 20 років, належить 70% від базової величини;

Індивідуумам зі стажем від 20 до 30 років виплачуватиметься 80% від базової величини;

Особам, чий стаж становить 30 років і більше, буде нараховано 100% базової величини.

Джерело: НаПенсії.

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